Тепер тут мешкають орлани, а з води ростуть дерева: ТОП-5 забутих пляжів Дніпра

Спекотні вихідні жителі Дніпра намагаються провести біля води. У Дніпрі є кілька офіційних, хоча цього року і не відкритих місць для купання, а є ще низка неофіційних пляжів, де також відпочивають мешканці. Раніше місць для купання у Дніпрі було ще більше.

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядали пляжі Дніпра, на які сьогодні вже ніхто не ходить.

Шевський острів

Пік відвідуваності Шевського острова припав на 1950-ті роки. Довга смужка суші у формі коси знаходиться трохи нижче Монастирського острова. На острів ходили річкові трамвайчики, теплоходи, сюди можна було припливти з наметом на кілька днів на відпочинок. На острові був павільйон, де продавали воду та сік.

Популярність острова стала спадати у 1970-х роках. Тоді річкових трамвайчиків на воді поменшало, мосту на острів не було, добиратися до нього стало важче. Зараз відрізок суші не доглянутий, весь заріс зеленню, тут немає великої кількості відпочиваючих. Іноді сюди припливають рибалки чи любителі каяків. Небайдужі мешканці інколи влаштовують тут суботники.

Олексіївський острів

Неподалік Шевського острова є Олексіївський острів. Він також пережив пік популярності у 1950-1970-х роках, оскільки до нього було легко дістатися річковим трамвайчиком або теплоходом. Острів невеликий. На ньому була розвинена інфраструктура – ​​обладнаний пляж та павільйон з водою та соками, але коли до острова перестали возити на трамвайчиках популярність його різко впала.

Сьогодні це практично незаймана людьми смужка суші на річці. Сюди приїжджають порибалити рибалки. Острів заріс деревами та чагарниками. Родзинкою острова є місцеві мешканці– орлани.

Куба

Кубою прозвали невеликий острів біля Кайдацького мосту. Він знаходиться посередині річки і дуже популярний у рибалок – риба тут дуже добре клює. Острів невеликий і роздивитись його з берега практично неможливо. Тут густі дерева, багато трав та квітів. Острів був відомий серед містян у далекі 1950-і роки, а свою назву отримав на честь аналогічного острова в океані, оскільки обрисами дуже його нагадував, тільки в рази менший. Відпочивали тут не часто, оскільки серед міських жителів ходила легенда про русалок, що живуть на острові, а ще острів був популярним серед контрабандитів та злочинців. Адже нікому не захочеться пливти на острів, де можна зустрітися з небезпекою віч-на-віч.

На Кубі справді може бути небезпечно – тут водяться водяні вужі та гадюки, яким може не сподобається, що їхній спокій порушують відпочиваючі. Але незважаючи на це, на острів іноді причалюють рибалки. А ще на острові багато бакланів. Пояснюється це тим, що швидше за все тут дуже рибне місце.

Вважається, що спочатку острів був набагато більшим і ширшим, але у зв’язку з будівництвом ДніпроГЕС його сильно затопило.

Зелений острів

Ще один популярний у 1950-1970-х роках острів для відпочинку – Зелений острів або його ще називають «Червоний водник». Острів невеликий – його розміри приблизно 800 на 300 метрів. Добиралися сюди човнами або річковим трамвайчиком. Тут був обладнаний пляж, павільйони, де можна було купити не лише воду та сік, а й морозиво з бутербродами. Був майданчик для гри в шахи, дитячі гойдалки, альтанки, медпункт із черговим лікарем. Острів був такий популярний у населення, що місцева влада думала побудувати до нього пішохідний міст.

На початку 1990-х років на Зелений перестали ходити трамвайчики. Дістатися до нього можна було лише на власному плавзасобі. Сьогодні сюди припливають лише рибалки чи любителі «дикого» відпочинку.

Острів без імені

Поруч із Зеленим островом розташований ще один – Безіменний. У народі його ще називали «Дубовим». Він також невеликий за своїми розмірами – близько 600 метрів завдовжки та 200 завширшки. На ньому досі збереглася смужка піщаного берега, а сам острів заріс деревами, кущами та травою. Рослинності тут так багато, що дивлячись на нього з берега може скластися враження, що дерева і трава ростуть прямо з води. Річкові трамвайчики возили сюди людей у ​​1950-х роках, а сьогодні сюди іноді приїжджають із ночівлею туристи чи рибалки.

Безіменний-Дубовий знаходиться навпроти коси на Червоному Камені, так що відпочиваючі там можуть легко побачити його серед водної гладі.

фото: відкриті джерела

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