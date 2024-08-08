Тепер на велосипедах: у Дніпрі вигадали новий спосіб грабежу містян

У Дніпрі велосипедист пограбував перехожого.

Вдень 7 серпня у Самарському районі Дніпра грабіжник на велосипеді під’їхав до постраждалого, вихопив смартфон з рук та поїхав з місця злочину. Постраждалий дивом встиг запам’ятати прикмети крадія.

Правоохоронці, які прибули на місце події, одразу ж опитали постраждалого та відправилися на пошуки злочинця.

Знайти велосипед, який належить ймовірному грабіжнику вдалося за кілька хвилин. Згодом з’явився і сам крадій, який під час розмови з правоохоронцями зізнався у скоєнні злочину. У кишені чоловіка знайшли поцуплений у перехожого гаджет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу і тепер справою займається слідчий.