Тенісистки з Дніпра представлять Україну на літній Олімпіаді

Спортсменки з Дніпра здобули ще одну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024. Про таке досягнення наших землячок повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Путівку до Парижу отримали 31-річні тенісистки сестри-близнючки Надія та Людмила Кіченок.
Сестри виступатимуть у парному розряді. Для них це буде третя Олімпіада. Вітаю дівчат! – повідомив Лисак.
Загалом від регіону на головні змагання чотириріччя поїдуть 10 спортсменів. Серед них плавці Олександр Желтяков і Денис Кесіль, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, легкоатлети Михайло Кохан, Ярослава Магучіх, Анна Рижикова. А ще – представники академічного веслування Анастасія Коженкова і кульової стрільби Денис Кушніров.
Нагадаємо, легкоатлетка з Дніпра вдруге виграла “золото” чемпіонату Європи.
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