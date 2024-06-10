Тенісистки з Дніпра представлять Україну на літній Олімпіаді

Ще дві спортсменки з Дніпра боротимуться за нагороди на Олімпіаді у Франції.

Спортсменки з Дніпра здобули ще одну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024. Про таке досягнення наших землячок повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Путівку до Парижу отримали 31-річні тенісистки сестри-близнючки Надія та Людмила Кіченок.

Сестри виступатимуть у парному розряді. Для них це буде третя Олімпіада. Вітаю дівчат! – повідомив Лисак.

Загалом від регіону на головні змагання чотириріччя поїдуть 10 спортсменів. Серед них плавці Олександр Желтяков і Денис Кесіль, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, легкоатлети Михайло Кохан, Ярослава Магучіх, Анна Рижикова. А ще – представники академічного веслування Анастасія Коженкова і кульової стрільби Денис Кушніров.

Нагадаємо, легкоатлетка з Дніпра вдруге виграла “золото” чемпіонату Європи.

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