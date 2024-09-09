Тенісистка з Дніпра оновила національний рекорд у світовому рейтингу WTA

Дніпрянка Людмила Кінченок оновила рекорд України у парному світовому рейтингу WTA (Жіноча тенісна асоціація).
Про це повідомили в пресслужбі НОК України.
На Відкритому чемпіонаті в США тенісистка, здобувши історичну перемогу, стала п’ятою ракеткою світу в парному рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Таким чином Людмила оновила український рекорд для парного тенісу! Команда Відділення НОК України у Дніпропетровській області та його голова Михайло Кошляк вітає Людмилу Кіченок та її тренера з чудовим досягненням! -Йдеться у дописі відділення НОК у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Людмила Кіченок вперше в кар’єрі виграла жіночий парний турнір Grand Slam.
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