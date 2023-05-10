Тендітна, але сильна: криворожанка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетики

У Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат U-15. Про це повідомили у соціальних мережах.
Вихованка Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 9 (Довгинцівський район) Рєзніченко Анастасія посіла І місце у ваговій категорії 71 кг.
Тренер юної чемпіонки – Удовіченко Олександр Васильович.
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Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.
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