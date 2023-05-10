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Тендітна, але сильна: криворожанка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетики

Сьогодні 06:45
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Вітаємо переможницю і бажаємо нових досягень!

Новости Днепра про Тендітна, але сильна: криворожанка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетики

У Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат U-15. Про це повідомили у соціальних мережах.

Вихованка Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи № 9 (Довгинцівський район) Рєзніченко Анастасія посіла І місце у ваговій категорії 71 кг.

Тренер юної чемпіонки – Удовіченко Олександр Васильович.

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Новости Днепра про Тендітна, але сильна: криворожанка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетикиУкраїнська Новости Днепра про Тендітна, але сильна: криворожанка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетикиРусский

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