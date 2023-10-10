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Телеканал ДніпроTV шукає нові обличчя: оголошено кастинг ведучих

Сьогодні 10:20
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Якщо тебе приваблює яскраве світло софітів і ти мрієш стати телезіркою – спробуй свої сили у якості телеведучого.

Новости Днепра про Телеканал ДніпроTV шукає нові обличчя: оголошено кастинг ведучих

Телеканал ДніпроTV оголосив кастинг. Телеканал ДніпроTV шукає талановитих та креативних людей, які бажають спробувати себе в телевізійній сфері та поринути у знімальний процес.

Заповнюй форму та приходь, щоб стати частиною команди головного телеканалу Дніпра!

Кастинг відбудеться 16 жовтня о 17:00. Адреса: вул. Старокозацька, 58.

Новости Днепра про Телеканал ДніпроTV шукає нові обличчя: оголошено кастинг ведучихУкраїнська

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