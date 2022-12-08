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  • «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі

«Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі

Сьогодні 13:43
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8 грудня о 05:28 у Дніпрі розпочався крижаний дощ. За 10 хвилин комунальні служби уже взялися боротися з ожеледицею. На міських маршрутах вся техніка працює у посиленому режимі.

Новости Днепра про «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі

Станом на 10:00 комунальники вже двічі обробили автошляхи Дніпра. За словами начальниці управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР Світлани Літвінової, в першу чергу роботи виконувались на підйомах, спусках, мостах, а також на підʼїздах до медичних закладів.  

Новости Днепра про «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у Дніпрі

«Нагадаю, протягом тижня у Дніпрі була мінусова температура, через що земля промерзла, тож сьогоднішній дощ перетворюється на ожеледь. Станом на 10:00 на міські маршрути вийшло 86 машин, що розкидують пісок, 10 навантажувачів, які забезпечують протиожеледною сумішшю, 24 одиниці малої техніки, що працює на тротуарах міста та 18 самоскидів, які забезпечують підвезення протиожеледних матеріалів до місць, де працює мала техніка. Обробляємо протиожеледною сумішшю і сходи підземних та наземних переходів, тротуари, зупинки громадського транспорту та інші місця по червоних лініях. Також у роботі пів тисячі дорожників, які працюють на тих ділянках, де цього не може зробити машина (круті підйоми та спуски). Станом на 10:00 було використано близько 1 000 тонн протиожеледної суміші, роботи ще тривають. Уся техніка та комунальники працюватимуть, доки є потреба», – зазначила Світлана Літвінова. 

Вона також звернулась з проханням до мешканців Дніпра: «Якщо бачите, що працює комунальна техніка, не перекривайте їй рух, а зачекайте, бо у спецтранспорту не буде можливості обробити автошляхи. Це, по-перше, наша безпека, а по-друге, можливість переміщуватись далі».

Новости Днепра про «Техніка працюватиме доти, поки не поборемо ожеледицю»: комунальники про ситуацію у ДніпріУкраїнська

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