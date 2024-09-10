Таким ви його не пам’ятаєте: як виглядав ЦУМ без Ротонди у Дніпрі

Центральний універмаг на проспекті Яворницького було відкрито 1939 року. У 1970-х роках його реконструювали та збільшили торгову площу у кілька разів. А на початку 2000-х років біля ЦУМу з'явився круглий скляний «будинок» - «Ротонда». Нині вона стоїть закинутою.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав ЦУМ без скляної прибудови.

Спочатку під час будівництва «Ротонди» планувалося, що вона стане частиною ЦУМу після його чергової реконструкції. Було розроблено цілий проект із оновлення центрального магазину, але реалізувати вдалося його лише частково – у вигляді скляної «вежі». Автором проекту виступив архітектор Олександр Дольник, але через те, що задум був реалізований власником будівлі з порушенням будівельних норм, пізніше архітектор відмовився від авторства проекту.

Спочатку в «Ротонді» розташовувалося кілька магазинів, але згодом будівля перестала цікавити орендарів, хоч перебувала в центрі міста. Там планували зробити ремонт, але й раніше справа не дійшла. Вуличні хулігани періодично били вікна у прибудові. Через них можна було розглянути гори сміття у приміщенні.

У 2022 році міська комісія ТЕБ та НС провела перевірку «Ротонди» та з’ясувала, що у будові пошкоджено конструкції, просів фундамент, а якість будматеріалів не підтверджена сертифікатами – колишній власник «Ротонди» під час її зведення вирішив заощадити кошти.

Зараз будівля визнана аварійною і стоїть порожньою.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: