Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • «Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздів

«Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздів

Сьогодні 18:00
просмотров

У багатоквартирному будинку по вул. Балакліївській, 8 виконують ремонт під’їздів.

Новости Днепра про «Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздів

Роботи проводяться за зверненням мешканців до Бориса Філатова під час прийому міського голови. Попри складні часи та економічні виклики у місті продовжують системно вирішувати нагальні проблеми дніпрян. 

«Розпочали ремонт сходових кліток, а також замінюватимемо вікна на енергоощадні склопакети. Будинку вже 60 років і таких ремонтів тут не проводилося. Мешканці звернулися до міського голови з проханням виконати такі оновлення, і за його дорученням виконуємо роботи. Плануємо закінчити за близько 3-4 тижні», — зазначив начальник дільниці КП «Жилсервіс-5» Олег Золотаревський. 

Водночас малярка ремонтної бригади розповідає: «Нині шпаклюємо стіни, далі білитимемо і фарбуватимемо їх». 

Мешканка згаданого будинку Наталія Аксьонова, яка проживає у ньому 40 років, ділиться: «Скільки пам’ятаю, ремонтів під’їздів у нас ніколи не було. Звернулися до міського голови Бориса Філатова, аби виконали такі роботи. Наше прохання почули і нині наводять таку красу. Вікна на сходових клітинах були у жахливому стані, протяги були страшенними. Старі вікна теж замінюватимуть. Тож безмежно вдячні за реагування і проведення ремонту».

Новости Днепра про «Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздівУкраїнська Новости Днепра про «Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 2 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    У Дніпрі буде хмарно: прогноз погоди на 2 березня

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Мер Дніпра розповів про подальшу роботу зі зруйнованою частиною будинку на Перемозі
    Новини Дніпра
    Вчора 15:16
    Мер Дніпра розповів про подальшу роботу зі зруйнованою частиною будинку на Перемозі

    У багатоповерхівці на Перемозі, куди 14 січня росіяни поцілили ракетою…

    Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Привіт, весна: сьогодні на дніпрян чекає хмарна погода

    Парасольку можна залишати вдома!

    У Дніпрі затримали адміністратора ТГ-каналу «Редан»
    Новини Дніпра
    28.02.2023 19:58
    У Дніпрі затримали адміністратора ТГ-каналу «Редан»

    Штучне поширення субкультури "ПВК Редан" в Україні – це спроба…

    Наверх