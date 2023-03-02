«Такого ремонту ніколи не було»: мешканці будинку вдячні міській владі за реагування і ремонт під’їздів

Роботи проводяться за зверненням мешканців до Бориса Філатова під час прийому міського голови. Попри складні часи та економічні виклики у місті продовжують системно вирішувати нагальні проблеми дніпрян.
«Розпочали ремонт сходових кліток, а також замінюватимемо вікна на енергоощадні склопакети. Будинку вже 60 років і таких ремонтів тут не проводилося. Мешканці звернулися до міського голови з проханням виконати такі оновлення, і за його дорученням виконуємо роботи. Плануємо закінчити за близько 3-4 тижні», — зазначив начальник дільниці КП «Жилсервіс-5» Олег Золотаревський.
Водночас малярка ремонтної бригади розповідає: «Нині шпаклюємо стіни, далі білитимемо і фарбуватимемо їх».
Мешканка згаданого будинку Наталія Аксьонова, яка проживає у ньому 40 років, ділиться: «Скільки пам’ятаю, ремонтів під’їздів у нас ніколи не було. Звернулися до міського голови Бориса Філатова, аби виконали такі роботи. Наше прохання почули і нині наводять таку красу. Вікна на сходових клітинах були у жахливому стані, протяги були страшенними. Старі вікна теж замінюватимуть. Тож безмежно вдячні за реагування і проведення ремонту».
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