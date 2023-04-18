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Ситуація зі світлом та водою у Дніпрі ввечері 18 квітня

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі та області вже частково відновили подачу води.

Новости Днепра про Ситуація зі світлом та водою у Дніпрі ввечері 18 квітня

Станом на 18:00 завершено аварійні роботи у селищі Братське. Вже відновлено водопостачання у мешканців селищ: Братське, Дослідне, Новоолександрівка, Ракшівка, Волоське, Сажівка, Старі Кодаки, Військове містечко, Південне. 

Бригада «Теплоенерго» наразі вже завершила роботи на теплорозподільчому пункті та відновила його роботу. Відновлено водопостачання на вул. Робоча, 152, 154, 160. 

Наразі комунальники виконують аварійно-відновлювальні роботи на вул. Сергія Кульчинського, 106А. Через це припинено водопостачання у мешканців селища Чаплі.

Також тривають аварійні роботи на вул. Десантна, 3. Тому тимчасово припинено водопостачання в будинках № 1-23 на вул. Десантна.

Продовжуються аварійні роботи на вул. Кокосова, 18. Через це припинено водопостачання на вул. Кокосова, 6-28, вул. Кам’янська, 16-30, вул. Возз’єднання, 25. Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня. 

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють стабільно. Відключення електроенергії на цих об’єктах відсутні. Аварійні ситуації також не зафіксовані.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 19 квітня, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами: 

  • бульвар Зоряний, 1, 1А, 1Д; 
  • пров. Зоряний, 1, 1Д; 
  • тупік Запорізький, 1.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства.
  
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Ситуація зі світлом та водою у Дніпрі ввечері 18 квітняУкраїнська Новости Днепра про Ситуація зі світлом та водою у Дніпрі ввечері 18 квітняРусский

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