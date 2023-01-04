Всю ситуацію з постачанням дніпрянам комунальних послуг – міська влада тримає на контролі.  

Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють та забезпечують теплопостачання в будинки дніпрян.  

Станом на 6:00 через стабілізаційні відключення електроенергії, які введені приватними енергопостачальними компаніями, зупинено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами: 

  • вул. Генерала Пушкіна; 
  • пр. Богдана Хмельницького; 
  • Запорізьке Шосе; 
  • вул. Одоєвського; 
  • вул. Толстого; 
  • вул. Є. Коновальця; 
  • пл. Соборна; 
  • вул. Архітектора Дольника; 
  • вул. Телевізійна; 
  • вул. Жуковського; 
  • вул. Гоголя,  
  • вул. Шевченко; 
  • вул. Паторжинського; 
  • вул. С. Єфремова; 
  • вул. Івана Акінфієва; 
  • вул. Вернадського; 
  • пр. Дмитра Яворницького. 

Також наразі відсутня подача електроенергії на тепло-розподільчі пункти на Запорізькому шосе та вул. Панікахи. 
Робота котелень та тепло-розподільчих пунктів відновиться після подачі електроенергії на ці об’єкти теплопостачання.

 