Ситуація з водою, теплом та світлом у Дніпрі зранку 4 січня

Зранку 4 січня у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції (ПНС). У всі будинки подається вода, тиск водопостачання також в нормі.

Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення наразі немає.

За минулу добу, 3 січня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 28 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 42 пошкодження на мережах водопостачання. Найбільш складними були ситуації за такими адресами:

ж/м Тополя-3, 30;

вул. Космічна, 13;

пров. Соломії Крушельницької, 1;

вул. Немировича-Данченко, 68;

вул. Новокримська, 6.

За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова комунальні служби забезпечені всією необхідною технікою та матеріалами. Це дає змогу якісно та оперативно виконувати аварійні та поточні ремонти на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

Всю ситуацію з постачанням дніпрянам комунальних послуг – міська влада тримає на контролі. Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють та забезпечують теплопостачання в будинки дніпрян. Станом на 6:00 через стабілізаційні відключення електроенергії, які введені приватними енергопостачальними компаніями, зупинено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами: вул. Генерала Пушкіна;

пр. Богдана Хмельницького;

Запорізьке Шосе;

вул. Одоєвського;

вул. Толстого;

вул. Є. Коновальця;

пл. Соборна;

вул. Архітектора Дольника;

вул. Телевізійна;

вул. Жуковського;

вул. Гоголя,

вул. Шевченко;

вул. Паторжинського;

вул. С. Єфремова;

вул. Івана Акінфієва;

вул. Вернадського;

пр. Дмитра Яворницького. Також наразі відсутня подача електроенергії на тепло-розподільчі пункти на Запорізькому шосе та вул. Панікахи.

Робота котелень та тепло-розподільчих пунктів відновиться після подачі електроенергії на ці об’єкти теплопостачання.

Українська Русский

Автор: