Всю ситуацію з постачанням дніпрянам комунальних послуг – міська влада тримає на контролі.
Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють та забезпечують теплопостачання в будинки дніпрян.
Станом на 6:00 через стабілізаційні відключення електроенергії, які введені приватними енергопостачальними компаніями, зупинено будинкові котельні КП «Теплоенерго» за такими адресами:
- вул. Генерала Пушкіна;
- пр. Богдана Хмельницького;
- Запорізьке Шосе;
- вул. Одоєвського;
- вул. Толстого;
- вул. Є. Коновальця;
- пл. Соборна;
- вул. Архітектора Дольника;
- вул. Телевізійна;
- вул. Жуковського;
- вул. Гоголя,
- вул. Шевченко;
- вул. Паторжинського;
- вул. С. Єфремова;
- вул. Івана Акінфієва;
- вул. Вернадського;
- пр. Дмитра Яворницького.
Також наразі відсутня подача електроенергії на тепло-розподільчі пункти на Запорізькому шосе та вул. Панікахи.
Робота котелень та тепло-розподільчих пунктів відновиться після подачі електроенергії на ці об’єкти теплопостачання.