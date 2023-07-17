Ситуація складна: окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, – “Енергоатом”

Про це заявив президент “Енергоатом” Петро Котін в Telegram.
“Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію”, – заявив він.
Котін додав, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.
“Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу”, – додав Котін.
Читайте також:
Автор:
Трамвай збив жінку У Дніпрі на проспекті Лесі Українки.
У понеділок, 17 липня, на трасі Дніпро - Харків сталася…
Наразі підвищення тарифів на воду в Україні відклали на невизначений…
У Дніпрі водій за декілька годин вчинив декілька ДТП.