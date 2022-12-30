Ситуація складна: чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключень

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитися з графіком можна тут.
Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі лишається складною.
Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше. Віримо в перемогу! – повідомили фахівці ДТЕК.
Вистоїмо та переможемо!
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