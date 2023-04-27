Ситуація із водопостачанням у Дніпрі на вечір 27 квітня
Станом на вечір 27 квітня комунальники Дніпра завершили майже всі аварійні та аварійно-відновлювальні роботи.
Комунальники виконали регламентні роботи на просп. Слобожанському, 56. Підвищуюча насосна станція у роботі, відновлено водопостачання за такими адресами:
просп. Слобожанський, буд. 40-90; вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33; просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72; вул. Батумська, буд. 8-64; вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, буд. 1-36, вул. Яскрава, буд. 1-41; вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29; вул. Осіння, буд. 7-13; вул. Маршала Малиновського.
Також завершено роботи на наступних об’єктах:
пров. Крушельницької, 12. Відновлено водопостачання на ж/м Лівобережному-2. с. Новоолександрівка по вулиці Паркова, 100. Жителі вулиць: Паркова, Балкова, Сурська, Берези, Перемоги, пров. Орендний уже із водою. вул. Солідарності, 4. Подача води по вулиці Солідарності 2,4,8 – відновлено. вул. Пугачова, 28 також завершено роботи та відновлено водопостачання цією вулицею.
На даний момент знижено тиск води на ж/м Придніпровськ через аварійні роботи по вул. Автопаркова, 7А.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12 (095) 732-12-12 (096) 732-12-12 (073) 732-12-12 Читайте також:
Українська Надежда Захарченко
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