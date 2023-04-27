Ситуація із водопостачанням у Дніпрі на вечір 27 квітня

Станом на вечір 27 квітня комунальники Дніпра завершили майже всі аварійні та аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальники виконали регламентні роботи на просп. Слобожанському, 56. Підвищуюча насосна станція у роботі, відновлено водопостачання за такими адресами:

просп. Слобожанський, буд. 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;

просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;

вул. Батумська, буд. 8-64;

вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Яскрава, буд. 1-41;

вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, буд. 7-13;

вул. Маршала Малиновського.

Також завершено роботи на наступних об’єктах:

пров. Крушельницької, 12. Відновлено водопостачання на ж/м Лівобережному-2.

с. Новоолександрівка по вулиці Паркова, 100. Жителі вулиць: Паркова, Балкова, Сурська, Берези, Перемоги, пров. Орендний уже із водою.

вул. Солідарності, 4. Подача води по вулиці Солідарності 2,4,8 – відновлено.

вул. Пугачова, 28 також завершено роботи та відновлено водопостачання цією вулицею.

На даний момент знижено тиск води на ж/м Придніпровськ через аварійні роботи по вул. Автопаркова, 7А.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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