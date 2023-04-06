Ситуація із водопостачанням на вечір 6 квітня

Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи на підвищувальній насосній станції на вул. Рибинська.

Відновлено водопостачання на просп. Гагаріна, 100-124.

вул. Пристань;

вул. Спогадів, 2-51;

вул. Рильського, 1-88;

селище Одинківка.

Станом на 18:00 тривають аварійні роботи на просп. Миру, 63. Через це припинено водопостачання в будинках № 81 та № 87 на просп. Миру.

Комунальники продовжують працювати за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Відключення електроенергії на цих об’єктах відсутні.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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