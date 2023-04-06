Відновлено водопостачання на просп. Гагаріна, 100-124.
вул. Пристань;
вул. Спогадів, 2-51;
вул. Рильського, 1-88;
селище Одинківка.
Станом на 18:00 тривають аварійні роботи на просп. Миру, 63. Через це припинено водопостачання в будинках № 81 та № 87 на просп. Миру.
Комунальники продовжують працювати за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.
Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Відключення електроенергії на цих об’єктах відсутні.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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