Станом на 18:00 аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» завершили роботи на таких об’єктах:
Комунальні служби Дніпра уже завершують і роботи за заявками містян. Сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» взяли в роботу очищення кілька десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання.
Ці роботи проводяться без відключень води для населення.
Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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