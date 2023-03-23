Ситуація із світлом та водою у Дніпрі на вечір 23 березня

У Дніпрі сьогодні, 23 березня, знеструмлень не було. Комунальні служби працювали над відновленням водопостачання до будинків містян.

Станом на 18:00 аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» завершили роботи на таких об’єктах:

вул. Мукачівська, 220 – виконано аварійні роботи, відновлено подачу води жителям сел. Діївка-2;

вул. Виставкова, 30 – завершено аварійно-відновлювальні роботи. Жителі пров. Дніпрогес уже з водою;

у сел. Старі Кодаки також виконані аварійні роботи. Водопостачання у сел. Сажівка та Старі Кодаки – поновлено.

Комунальні служби Дніпра уже завершують і роботи за заявками містян. Сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» взяли в роботу очищення кілька десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання.

Ці роботи проводяться без відключень води для населення.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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