Ситуація із світлом та водою у Дніпрі на вечір 23 березня - Днепр Инфо
Ситуація із світлом та водою у Дніпрі на вечір 23 березня
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Сегодня 20:30

У Дніпрі сьогодні, 23 березня, знеструмлень не було. Комунальні служби працювали над відновленням водопостачання до будинків містян.

Новости Днепра про Ситуація із світлом та водою у Дніпрі на вечір 23 березня

Станом на 18:00 аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» завершили роботи на таких об’єктах:

  • вул. Мукачівська, 220 – виконано аварійні роботи, відновлено подачу води жителям сел. Діївка-2;
  • вул. Виставкова, 30 – завершено  аварійно-відновлювальні роботи. Жителі пров.  Дніпрогес уже з водою;
  • у сел. Старі Кодаки також виконані аварійні роботи. Водопостачання у  сел. Сажівка та Старі Кодаки – поновлено.

Комунальні служби Дніпра уже завершують і роботи за заявками містян. Сьогодні бригади КП «Дніпроводоканал» взяли в роботу очищення кілька десятків засмічень на мережах водовідведення та майже стільки ж ремонтів на мережах водопостачання.

Ці роботи проводяться без відключень води для населення.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені належними комунальними послугами.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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