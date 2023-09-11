Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня: чи варто діставати пуховики

Про це розповіла на своїй сторінці у Facеbook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 12 вересня температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20+26 градусів, у західних областях буде найтепліше – до +25+29 градусів, а у східній частині буде +20+24 градуси.
Дощі? Ні, не чули! У нас – антициклон. Скрізь переважно сонячно, – зазначила синоптик.
А вже ближче до середини тижня – 14-15 вересня – пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься температура повітря. Проте, за словами Наталки Діденко, нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться.
Ще є купа часу зловживати милими осінніми стереотипами. А погода тим часом справді із щирого золота. Атмосферного, – зазначила синоптик.
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