Синоптик розповіла, якою буде погода в Дніпрі до Різдва

До Різдва, яке цьогоріч святкують 25 грудня, залишилося трохи менш як 10 днів. Попри те, що зимові свята вже близько, погода буде не по-зимовому теплою. Принаймні такий прогноз озвучила синоптикиня Наталка Діденко.
За словами синоптика, до Святвечора буде тепло, без сонця та з аномальними для цієї пори року “плюсами”. Водночас очікується чимало опадів, які з різною інтенсивністю випадуть майже по всій території України.
Морози очікуються тільки найближчі дві ночі – у суботу та неділю. 16-17 грудня в Україні температура повітря вночі становитиме на сході, півночі та в центральній частині -3-9 градусів. На решті території очікується 0-3 градуси морозу.
Ближче до вечора суботи потепліє до 0+5 градусів, лише в східних областях, на Полтавщині та в Дніпрі затримаються морози: -1-4 градуси. Тепло принесе з собою спочатку мокрий сніг, а потім дощі.
Більш менш найближчими днями буде сухо на сході. Загалом до Різдва погода буде млявою, теплою та вологою.
У Дніпрі наступного тижня очікується плюсова погода. Повітря прогріється до +4 вночі та +7 вдень.
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