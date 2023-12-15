Синоптик розповіла, якою буде погода в Дніпрі до Різдва

Синоптик розповіла, яку погоду слід очікувати найближчий тиждень.

До Різдва, яке цьогоріч святкують 25 грудня, залишилося трохи менш як 10 днів. Попри те, що зимові свята вже близько, погода буде не по-зимовому теплою. Принаймні такий прогноз озвучила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптика, до Святвечора буде тепло, без сонця та з аномальними для цієї пори року “плюсами”. Водночас очікується чимало опадів, які з різною інтенсивністю випадуть майже по всій території України.

Морози очікуються тільки найближчі дві ночі – у суботу та неділю. 16-17 грудня в Україні температура повітря вночі становитиме на сході, півночі та в центральній частині -3-9 градусів. На решті території очікується 0-3 градуси морозу.

Ближче до вечора суботи потепліє до 0+5 градусів, лише в східних областях, на Полтавщині та в Дніпрі затримаються морози: -1-4 градуси. Тепло принесе з собою спочатку мокрий сніг, а потім дощі.

Більш менш найближчими днями буде сухо на сході. Загалом до Різдва погода буде млявою, теплою та вологою.

У Дніпрі наступного тижня очікується плюсова погода. Повітря прогріється до +4 вночі та +7 вдень.

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