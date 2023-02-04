Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивство

Відомо, що між родичами виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Про це повідомляється в Telegram-каналі dnepr_operativ.
У ході бійки хлопець завдав численні ножові поранення своєму батькові. Вони виявилися смертельними.
Підозрюваного затримали співробітники поліцейської мобільної групи «Поліна», що спеціалізується на протидії домашньому насильству. Слідчі дії тривають.
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