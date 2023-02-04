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Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивство

Сьогодні 14:46
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У суботу, 4 лютого, у Дніпрі по вулиці Бородянській сталося вбивство - син зарізав власного батька.

Новости Днепра про Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивство

Відомо, що між родичами виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Про це повідомляється в Telegram-каналі dnepr_operativ.

У ході бійки хлопець завдав численні ножові поранення своєму батькові. Вони виявилися смертельними. 

Підозрюваного затримали співробітники поліцейської мобільної групи «Поліна», що спеціалізується на протидії домашньому насильству. Слідчі дії тривають.

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Новости Днепра про Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивствоУкраїнська Новости Днепра про Син зарізав батька: у Дніпрі на Бородянській сталося вбивствоРусский

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