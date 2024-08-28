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“Син народився, коли батько боровся за життя”: у Дніпрі рятують військового, в якого поцілив FPV-дрон

Сьогодні 15:43
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У Дніпрі рятують військового, який отримав важке поранення через FPV-дрон.

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У лікарні рятують Владислава, який отримав поранення на фронті. Військовий їхав у БТР, коли в нього врізався ворожий FPV-дрон. Внаслідок прямого влучання чоловік втратив руку та багато крові. 

За словами медиків, Владислава доставили до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою та відірваною разом із суглобом рукою. Військовий декілька діб пролежав на апараті ШВЛ, а згодом йому зробили декілька складних операцій.

Після операції, яка тривала всю ніч, будучи на апараті ШВЛ, попросив ручку та написав, що дружина народжує. Того ж дня приїхала мама Владислава, яка показала фото новонародженого сина Захарчика. Він народився в день і час, коли лікарі в операційний боролися за життя його тата. Наразі важкопоранений вже дихає самостійно. Було проведено 3 великих операції, перелито 4,5 л крові, стоять VAC-системи, – розповідає головний лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій. 

Попереду у Владислава тривале лікування та реабілітація, але є надія, що чоловік зможе повернутися до родини та разом із дружиною ростити сина Захара. 

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