Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 2 ворожі шахеди

Сьогодні сили ППО збили у небі над областю 2 ворожі шахеди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері російська армія ще двічі била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спершу – дроном-камікадзе. Потім – артилерією, – йдеться у дописіі.

Зранку війська агресора знову атакували Нікопольщину.

Ворог поцілив по обласному центру.

На щастя, ніхто не постраждав.

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