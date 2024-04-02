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  • Сили ППО вночі знищили у Дніпрі та області 9 шахедів: через падіння уламків виникло два займання

Сили ППО вночі знищили у Дніпрі та області 9 шахедів: через падіння уламків виникло два займання

Сьогодні 07:54
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Ніч на Дніпропетровщині виявилася неспокійною.

Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у Дніпрі та області 9 шахедів: через падіння уламків виникло два займання

Сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

Також, за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев’ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач. Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

Уже вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з’ясовуються.

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Новости Днепра про Сили ППО вночі знищили у Дніпрі та області 9 шахедів: через падіння уламків виникло два займанняУкраїнська

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