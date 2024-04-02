Сили ППО вночі знищили у Дніпрі та області 9 шахедів: через падіння уламків виникло два займання

Сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.
Також, за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев’ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач. Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
Уже вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з’ясовуються.
Читайте також:
Автор:
Кривий Ріг атакували ракетою.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині вдруге за день лунають вибухи.
З балкона палаючої оселі вогонь встиг розповсюдитись ще на два…
Площа пожежі склала 15 квадратних метрів.