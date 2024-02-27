Сили ППО приземлили на Східному напрямку російський винищувач Су-34

Літакопад триває!

Сьогодні, 27 лютого, сили ППО приземлили на Східному напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Усім дякую за бойову роботу! – написав він.