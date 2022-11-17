Сильно постраждала від обстрілів: легендарну “Барабашовку” у Харкові частково знесуть

Російські окупанти обстрілюють все: торгові центри, житлові будинки, енергетичну та критичну інфраструктуру, ринки.

Серед “постраждалих” і найбільший у Харкові та всій Україні ринок «Барабашово». Його ворог обстрілював неодноразово. Найпотужніший обстріл стався 17 березня, після чого спалахнуло 6 масштабних пожеж.

За даними пресслужби торговельного центру, постраждало близько 15% загальної площі (магазини, склади, парковки тощо).

Нещодавно стало відомо, що на місці згорілої від обстрілів частини ринку «Барабашово» пропонують збудувати торговельне місто європейського типу з будівлями торговельного, офісного, житлового та соціально-культурного призначення.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба торговельного майданчика «Барабашово».

Концерн «АВЕК та Ко» завершив розробку концепції відновлення ТЦ “Барабашово”. Вона передбачає перетворення на торговельне місто європейського типу з будівлями торговельного, офісного, житлового та соціально-культурного призначення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концепція реконструкції розробляється у тісній співпраці з харківським міським головою Ігорем Тереховим і відповідними структурами Харківської міської ради та буде інтегрована до загальноміського плану повоєнного відновлення Харкова.

За даними адміністрації, на території вже демонтували зруйновані об’єкти та оцінили збитки. Зазначається, що у проєкті передбачено багаторівневий комплекс із торговельним центром, житловими та комерційними зонами, офісами, центрами відпочинку, закладами освіти, каналами, парками, дитячими майданчиками та зонами для заняття спортом.

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