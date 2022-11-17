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  • Сильно постраждала від обстрілів: легендарну “Барабашовку” у Харкові частково знесуть

Сильно постраждала від обстрілів: легендарну “Барабашовку” у Харкові частково знесуть

Сьогодні 16:10
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Російські окупанти обстрілюють все: торгові центри, житлові будинки, енергетичну та критичну інфраструктуру, ринки.

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

Серед “постраждалих” і найбільший у Харкові та всій Україні ринок «Барабашово». Його ворог обстрілював неодноразово. Найпотужніший обстріл стався 17 березня, після чого спалахнуло 6 масштабних пожеж.

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

За даними пресслужби торговельного центру, постраждало близько 15% загальної площі (магазини, склади, парковки тощо).

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

Нещодавно стало відомо, що на місці згорілої від обстрілів частини ринку «Барабашово» пропонують збудувати торговельне місто європейського типу з будівлями торговельного, офісного, житлового та соціально-культурного призначення.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба торговельного майданчика «Барабашово».

Концерн «АВЕК та Ко» завершив розробку концепції відновлення ТЦ “Барабашово”. Вона передбачає перетворення на торговельне місто європейського типу з будівлями торговельного, офісного, житлового та соціально-культурного призначення, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

Зазначається, що концепція реконструкції розробляється у тісній співпраці з харківським міським головою Ігорем Тереховим і відповідними структурами Харківської міської ради та буде інтегрована до загальноміського плану повоєнного відновлення Харкова.

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

За даними адміністрації, на території вже демонтували зруйновані об’єкти та оцінили збитки. Зазначається, що у проєкті передбачено багаторівневий комплекс із торговельним центром, житловими та комерційними зонами, офісами, центрами відпочинку, закладами освіти, каналами, парками, дитячими майданчиками та зонами для заняття спортом. 

Новости Днепра про Сильно постраждала від обстрілів: легендарну

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