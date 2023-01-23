Сильне полум’я та чорний дим: під Дніпром горів будинок (ФОТО)

Сьогодні, 23 січня, о 07:04 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання приватного будинку на вулиці Телевізійній села Новоолександрівка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Вони локалізували пожежу о 08:24 та ліквідували о 10:05.

Вогонь знищив будівельні матеріали, дах та перекриття будинку, пошкодив сонячні панелі на сусідньому будинку. Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 29 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: