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  • Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги Гіннеса

Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги Гіннеса

Сьогодні 10:40
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Силач-екстремал став абсолютним рекордсменом Книги Гіннеса.

Новости Днепра про Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги Гіннеса

Спортсмен-екстремал Дмитро Грунський став володарем титулу “Українець із найбільшою кількістю рекордів книги Гіннеса”.

Деталі розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Фіксація рекорду пройшла у Києві 27 квітня. У рамках Чемпіонату України зі стронгмена зареєстрували національний рекорд України в номінації “Українець з найбільшою кількістю рекордів Гіннеса”, а також пройшла презентація рекордних сертифікатів Книги Рекордів Гіннеса, що засвідчують це досягнення.

Новости Днепра про Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги Гіннеса

Підтримували Дмитра друзі та колеги-стронгмени. На захід також завітали Василь Вірастюк – Заслужений майстер спорту України, дворазовий володар титулу “Найсильніша людина світу”, почесний президент Федерації стронмену України. Та Сергій Конюшок – чемпіон та рекордсмен світу зі стронгмену, президент Федерації стронгмену України.

Рекорд присвячено боротьбі українського народу з окупантами та збору коштів для зведеної групи «Регбісти», рота ударних БпАК 129 ОБр ТРО, – написала Лана Вітрова.

Нагадаємо, 35-річний дніпрянин Дмитро Грунський володар кількох незвичних рекордів, частину з яких він встановив саме у Дніпрі. Зокрема, силач-екстремал бородою протягнув 2,5-тонний мікроавтобус, а раніше протягнув за допомогою шиї 32-тонний вагон метро. 

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Новости Днепра про Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги ГіннесаУкраїнська Новости Днепра про Силач-екстремал з Дніпра, який тягає зубами автівки, встановив абсолютний рекорд Книги ГіннесаРусский

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