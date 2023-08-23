Сигнал від Путіна російським елітам: Подоляк прокоментував смерть Прігожина в авіатрощі

Літак Прігожина збила російська ППО.

Увечері 23 серпня стало відомо про смерть Євгенія Прігожина. Що цікаво, це сталося рівно через два місяці після так званого мятєжа на Росії.

Михайло Подоляк прокоментував смерть Прігожина.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни… Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні «гарантії Лукашенка» та в не менш абсурдне «чесне слово» Путіна. Показове усунення Пригожина та командування «Вагнера» через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: «Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті». Але також це сигнал російським військовим: «героїв СВО» не буде. Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ.

Зауважимо, що про смерть ватажка “Вагнера” стало відомо ввечері 23 серпня. Спочатку з’явилися повідомлення про те, що російська ППО збила літак в Брянській області. Згодом росЗМІ припустили, що це був літак Євгенія Прігожина.

Пізніше смерть терориста та ватажка Вагнера офіційно підтвердили в Росії.

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