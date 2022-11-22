Свято наближається: де у Дніпрі продаватимуть живі ялинки

У Дніпрі таки будуть продавати живі ялинки.

До Нового року залишилося півтора місяці і традиційно в цей час починаються приготування до свят. І хоча цього року в Дніпрі не буде центральної ялинки, але багато хто хоче влаштувати маленьке свято в себе вдома.

У Дніпрі таки будуть продавати живі дерева. На сайті міськради вже з’явився документ з переліком офіційних місць для реалізації ялинок. Поки що це тільки проєкт, але ймовірно, його ухвалять на найближчій сесії міськради.

За планом, відкриється 124 торгові точки, де можна буде придбати новорічну красуню. Є вони у всіх районах Дніпра.

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