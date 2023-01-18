Святе? Ні, не чули: у Дніпрі двоє невідомих спробували вкрасти хрест із могили

У Дніпрі 17 січня на вулиці Туркменській двоє чоловіків спробували зламати хрест на одній із могил місцевого цвинтаря, щоб його викрасти.

Місцевий мешканець помітив порушників під час скоєння злочину та повідомив у поліцію. Свідок не запам’ятав прикмет злочинців, проте повідомив, що один із них був у синій куртці. За його словами, підозрювані ховалися за гілками на цвинтарі, а потім зникли з місця злочину.

Свідок також не знав, кому належала постраждала могила. Правоохоронці, які прибули на місце, оглянули цвинтар. Підозрюваних знайшли там же. Ними виявилися двоє чоловіків 1979 та 2000 років народження. Правоохоронці виявили у них у мішку та рюкзаку металеві фрагменти пам’ятників. Підозрювані були п’яні. Їх забрали у відділення поліції.

Джерело: Дніпро Оперативний

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