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Священник з Кривого Рогу перевозив “паломників-ухилянтів” за кордон

Сьогодні 13:21
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Священник з Кривого Рогу допомагав "ухилянтам" тікати за кордон.

Новости Днепра про Священник з Кривого Рогу перевозив

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби. 

31-річний священник з Кривого Рогу під час війни переїхав на Львівщину, проте окрім богослужінь, він допомагав людям, які хотіли поїхати за кордон, але не могли позаяк є військовозобов’язаними. 

Для того, щоб переправити “ухилянтів” за кордон, священник забезпечував їх документами, які дозволяли законно виїхати за межі країни під приводом перевезення гуманітарки для парафіян. 

Своїх “клієнтів” священник видавав за дияконів релігійної громади, які мають виїхати за кордон, щоб домовитися з релігійними благодійними організаціями, котрі видають гуманітарну допомогу.

Проте назад вони не поверталися та ніяку гуманітарку не привозили.

Новости Днепра про Священник з Кривого Рогу перевозив

Днями прикордонники на Львівщині піймали чергових фейкових дияконів, які намагалися перетнути кордон на одному із пунктів пропуску.

Поліціянти повідомили священнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тепер підозрюваний може сісти на 7 років до в’язниці та його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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