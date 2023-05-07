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  • Світла не буде майже цілий день. У Дніпрі 8 травня без електрики залишиться сотня будинків: адреси

Світла не буде майже цілий день. У Дніпрі 8 травня без електрики залишиться сотня будинків: адреси

Сьогодні 14:08
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У понеділок, 8 травня, у Дніпрі ряд житлових будинків залишиться без електроенергії. Світло зникне з 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Світла не буде майже цілий день. У Дніпрі 8 травня без електрики залишиться сотня будинків: адреси

Відсутність електрики в домах дніпрян буде пов’язана з ремонтними роботами.  Про це інформує енергетична компанія ЦЕК.

Світла не буде 8 травня з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

  • вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13, 15, 17, 19;
  • вул. Ангарська: 1-14;
  • вул. Арбатська: 34, 34А , 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
  • вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;
  • вул. Ачинська: 1, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Березнева: 7- 21 (непарні);
  • вул. Відрадна: 1-2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10, 12, 14, 16;
  • вул. Дніпровська: 1-21, 21А, 22;
  • вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;
  • вул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А,  21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;
  • вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;
  • вул. Ленська: 1-12, 12А, 13, 14;
  • вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
  • вул. Монтажна: 1-4, 6-23, 23А, 24-32, 32А, 33-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
  • вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А, 89-94, 96-118 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні),15А, 15Б, 17, 19, 21;
  • вул. Перемоги: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (парні), 134Б, 136-198 (парні);
  • вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 11, 13, 15, 17;
  • вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;
  • вул. Серпнева: 11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19, 21,23,25,27,29;
  • вулиця Серпуховська: 1, 1А, 2-14;
  • вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні);
  • вул. Солом’янська: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;
  • вул. Софіївська: 1;
  • вул. Старицького: 3, 5-22;
  • вул. Старобєльська: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;
  • вул. Старова: 1-22;
  • вул. Сурська: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-7;
  • пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;
  • пров. Студентський: 11, 14, 15, 17, 19;
  • вул. Данила Нечая: 17, 23, 29, 31;
  • вул. Підмогильного: 9.

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