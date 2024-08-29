Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпня

У Дніпрі 30 серпня вимикатимуть світло за графіками, але обмеження можуть бути трохи м'якшими.

У п’ятницю, 30 серпня, також відключатимуть світло весь день, повідомляє ДТЕК. Задіють одну, дві та три черги у різні часи доби.

Обсяги відключень:

00:00 – 06:00 – одна черга (для однієї із черг ДТЕК можуть скасувати відключення)

06:00 – 09:00 – дві черги (без світло-сірих графіків)

09:00 – 14:00 – одна черга

14:00 – 18:00 – дві черги

18:00 – 21:00 – три черги (діятимуть світло-сірі графіки)

21:00 – 24:00 – дві черги

Центральна енергетична компанія (ЦЕК) також оприлюднила свої графіки.

1 черга: з 10:00 до 15:00; з 20:00 до 24:00.

2 черга: з 00:00 до 05:00; з 20:00 до 24:00.

3 черга: з 06:00 до 09:00; з 18:00 до 20:00.

4 черга: з 05:00 до 10:00; з 15:00 до 20:00.

5 черга: з 14:00 до 15:00; з 20:00 до 21:00.

6 черга: з 15:00 до 20:00.

Планових відключень завтра не планується.

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