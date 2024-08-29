Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня, також відключатимуть світло весь день, повідомляє ДТЕК. Задіють одну, дві та три черги у різні часи доби.
Обсяги відключень:
00:00 – 06:00 – одна черга (для однієї із черг ДТЕК можуть скасувати відключення)
06:00 – 09:00 – дві черги (без світло-сірих графіків)
09:00 – 14:00 – одна черга
14:00 – 18:00 – дві черги
18:00 – 21:00 – три черги (діятимуть світло-сірі графіки)
21:00 – 24:00 – дві черги
Центральна енергетична компанія (ЦЕК) також оприлюднила свої графіки.
1 черга: з 10:00 до 15:00; з 20:00 до 24:00.
2 черга: з 00:00 до 05:00; з 20:00 до 24:00.
3 черга: з 06:00 до 09:00; з 18:00 до 20:00.
4 черга: з 05:00 до 10:00; з 15:00 до 20:00.
5 черга: з 14:00 до 15:00; з 20:00 до 21:00.
6 черга: з 15:00 до 20:00.
Планових відключень завтра не планується.
Читайте також:
Автор:
В останній день літа проведуть кілька заходів для дітей.
У Дніпрі пішов з життя видатний мовознавець.
Стало відомо, що за вибух чули в передмісті Дніпра під…
Середина 1970-х років – час, коли у Дніпрі відкриваються різноманітні…