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Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпня

Сьогодні 21:19
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У Дніпрі 30 серпня вимикатимуть світло за графіками, але обмеження можуть бути трохи м'якшими.

Новости Днепра про Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпня

У п’ятницю, 30 серпня, також відключатимуть світло весь день, повідомляє ДТЕК. Задіють одну, дві та три черги у різні часи доби. 

Обсяги відключень:

00:00 – 06:00 – одна черга (для однієї із черг ДТЕК можуть скасувати відключення)
06:00 – 09:00 – дві черги (без світло-сірих графіків)
09:00 – 14:00 – одна черга
14:00 – 18:00 – дві черги
18:00 – 21:00 – три черги (діятимуть світло-сірі графіки)
21:00 – 24:00 – дві черги

Центральна енергетична компанія (ЦЕК) також оприлюднила свої графіки.

1 черга: з 10:00 до 15:00; з 20:00 до 24:00.

2 черга: з 00:00 до 05:00; з 20:00 до 24:00.

3 черга: з 06:00 до 09:00; з 18:00 до 20:00.

4 черга: з 05:00 до 10:00; з 15:00 до 20:00.

5 черга: з 14:00 до 15:00; з 20:00 до 21:00.

6 черга: з 15:00 до 20:00.

Планових відключень завтра не планується. 

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Новости Днепра про Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпняУкраїнська Новости Днепра про Світла може бути трохи більше: як вимикатимуть електроенергію в Дніпрі 30 серпняРусский

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