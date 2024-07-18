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  • Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасно

Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасно

Вчора 18:35
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У Дніпрі світло вимикатимуть весь день, але графіки на 4 черги застосовувати на планують.

Новости Днепра про Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасно

У п’ятницю, 19 липня, графіки відключень будуть м’якшими. Якщо знову не буде аварійних ситуацій, то вимикатимуть лише по 2 чи 3 черги. 

З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, тобто без “світло-сірих” графіків. Однак більшу частину доби, а саме з 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. Це означає, що світла не буде довше. 

Зауважимо, у Дніпрі до кінця доби 18 липня діятимуть аварійні відключення. 

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Новости Днепра про Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасноУкраїнська Новости Днепра про Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасноРусский

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