Світла буде трохи більше: у Дніпрі 19 липня вимикатимуть світло по 2 та 3 черги одночасно

У Дніпрі світло вимикатимуть весь день, але графіки на 4 черги застосовувати на планують.

У п’ятницю, 19 липня, графіки відключень будуть м’якшими. Якщо знову не буде аварійних ситуацій, то вимикатимуть лише по 2 чи 3 черги.

З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень, тобто без “світло-сірих” графіків. Однак більшу частину доби, а саме з 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. Це означає, що світла не буде довше.

Зауважимо, у Дніпрі до кінця доби 18 липня діятимуть аварійні відключення.

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