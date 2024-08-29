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Світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпня

Сьогодні 07:28
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Світла буде ще менше, ніж планувалося.

Новости Днепра про Світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпня

У Дніпрі в четвер 29 серпня застосовуються графіки погодинних відключень світла. Попередньо планувалося застосування двох та трьох черг відключень. 

У Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК повідомили про зміни: відключення трьох черг одночасно буде застосовуватися до кінця доби, починаючи з 07:00. 

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК “Укренерго”, сьогодні до 15:00 застосовуються відключення 3 черг одночасно: з 07:00 додатково застосовується відключення 1 черги, – йдеться у повідомленні. 

Станом на 07:00 застосовується відключення 1, 5 та 6 черг абонентів ЦЕК. 

Нові графіки будуть оприлюднені у найближчий час. 

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналах ДТЕК та ЦЕК. Перевірити відношення своєї адреси до певної черги відключень можна на сайті ЦЕК або чат-боті ДТЕК.

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Новости Днепра про Світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпняУкраїнська Новости Днепра про Світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпняРусский

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