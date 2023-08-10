Свідомо хотів заразити ВІЛ: на Дніпропетровщині судять чоловіка, який зґвалтував 12-річну дитину

У Дніпропетровській області чоловік зґвалтував 12-річну дитину.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У Синельниковому чоловік зґвалтував дитину. За даними слідства, він зайшов до будинку, де раніше мешкав його друг, але наразі тут жила інша родина з дітьми. Вдома не було дорослих, тому дівчинка та її братик були в хаті самі. Обвинувачений схопив 12-річну дитину та потягнув в одну із кімнат.

Братик дівчинки втік на вулицю та сховався. Тим часом зловмисник, застосувавши силу, зґвалтував школярку. Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину.

Згодом з’ясувалося, що чоловік понад 10 років перебуває на диспансерному обліку з ВІЛ. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

До суду скерували обвинувальний акт за фактом свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтування малолітньої дитини та незаконне проникнення до житла (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).

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