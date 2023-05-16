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  • Свавілля на Блакитних озерах: популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили канал

Свавілля на Блакитних озерах: популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили канал

Сьогодні 17:23
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Поблизу Кам'янського забудовують Блакитні озера.

Новости Днепра про Свавілля на Блакитних озерах: популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили канал

“Блакитні озера” це народна назва штучних водойм, які утворилися на Єлизаветинському котловані у селищі з відповідною назвою, яке знаходиться поблизу Кам’янського. На цьому місці понад 50 років добували пісок, а після закінчення робіт кар’єр заповнився водою. Таким чином і утворився ставок, який потім назвали “Блакитними озерами”. Своє ім’я він отримав через те, що вода в ньому прозорого блакитного кольору. Максимальна глибина озера становить близько 20 метрів.

Це досить популярне місце відпочинку для дніпрян та мешканців області. Туристи полюбляють це місце за чисту воду та пляж, який знаходиться біля соснового лісу.

Поруч з Блакитними озерами купа турбаз, але є й місце для “дикого” відпочинку, куди приїздять люди з палатками та насолоджуються природою. Втім, днями з’явилася інформація, яка засмутила багатьох мешканців області. 

Місце “дикого” відпочинку начебто заставили парканом та почали рити канал на котловані перед Афінами, відрізавши острівець для відпочинку. 

Відео-докази поширила місцева мешканка в ТікТок. Жінка стверджує, що на цьому місці ймовірно розпочали будівництво нових будиночків, до яких потрапити можна буде тільки за гроші. Таким чином, місць для безкоштовного відпочинку все менше. 

Новости Днепра про Свавілля на Блакитних озерах: популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили канал

Нагадаємо, раніше ми робили огляд цін на турбазах Блакитного озера. 

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Новости Днепра про Свавілля на Блакитних озерах: популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили каналУкраїнська

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