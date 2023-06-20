Сусідські війни у Дніпрі: вкрадені кущі продали на базарі, а потім висадили на сусідній вулиці

Мешканці Дніпра скаржаться на сусідів, які викопали кущі з їхнього подвір'я та посадили у себе біля дому.

На проспекті Слобожанському розгорілися сусідські війни через вкрадені кущі. За словами дніпрянки Людмили, у ніч на 17 червня хтось викопав саджанці, а вже наступного дня такі ж рослини з’явилися на вулиці Батумській. Про цей конфлікт містянка розповіла у спільноті “Райончик”.

Сусіди стверджують, що придбали саджанці на Озерці. За словами Людмили, такі кущі не можна купити на базарі, а потрібно замовляти в спеціальному питомнику.

Тобто або саджанці дійсно вкрали, а потім продали на ринку, або їх поцупили, але просто пересадили на сусідній вулиці.

Ми викликали поліцію. Жителі того будинку сказали поліція нам не допоможе. Ми юридично повинні доказати, що то кущі з Батумської. Потім нам пропонували просто вирвати у них наші кущі та посадити назад, – пише Людмила.

У коментарях до допису користувачі підтримали авторку. Дніпряни кажуть, що теж неодноразово страждали від вандалів, які крали рослини з клумб поблизу будинків.

Людмила стверджує, що кущі назад не забирали, бо вони надто постраждали та не виживуть, якщо їх знову пересадити.

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