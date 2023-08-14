Сусідські війни на Криворіжжі: чоловік палицею забив до смерті свого односельця

На Криворіжжі чоловік забив палицею до смерті свого сусіда.

Вбивство сталося ввечері 12 серпня в одному із селищ Криворізького району.

Як повідомили в поліції, між двома сусідами виник конфлікт, який невдовзі переріс в бійку. Під час сварки один із чоловіків взяв у руки палицю і декілька разів вдарив свого опонента. Внаслідок отриманих травм 68-річний містянин помер.

Згодом поліціянти затримали 64-річного чоловіка, який наніс своєму сусіду смертельні травми. Йому оголосили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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