Суне “африканська” спека та невеличка метео-зрада: якою буде погода в Дніпрі наступного тижня

У понеділок в Україні буде тепло. За словами синоптикині Наталки Діденко, протягом дня температура повітря в деяких областях прогріється до літніх +24. Детальніше можна побачити на карті нижче.
Гаряче буде на півдні країни – в Одесі та Миколаєві, де вже починається пляжний сезон. Літня спека прийде і на Дніпропетровщину. До +25 буде в Кривому Розі, а у Дніпрі дещо прохолодніше – усього +22..+23.
По-справжньому гаряче буде ближче до вихідних, тому можна вже планувати пікніки та відпочинок на природі. Або ж просто прогулятися місто чи відвідати екскурсії. Про івенти травня ми розповідали ТУТ.
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