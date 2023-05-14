Суне “африканська” спека та невеличка метео-зрада: якою буде погода в Дніпрі наступного тижня

На Дніпро нарешті суне літо.

У понеділок в Україні буде тепло. За словами синоптикині Наталки Діденко, протягом дня температура повітря в деяких областях прогріється до літніх +24. Детальніше можна побачити на карті нижче.

Гаряче буде на півдні країни – в Одесі та Миколаєві, де вже починається пляжний сезон. Літня спека прийде і на Дніпропетровщину. До +25 буде в Кривому Розі, а у Дніпрі дещо прохолодніше – усього +22..+23.

У вівторок, 15 травня, на нас чекає чергова метео-зрада, яка принесе незначне похолодання. У Дніпрі очікується хмарна погода, а температура повітря прогріється лише до +21 градусу тепла.

По-справжньому гаряче буде ближче до вихідних, тому можна вже планувати пікніки та відпочинок на природі. Або ж просто прогулятися місто чи відвідати екскурсії. Про івенти травня ми розповідали ТУТ.

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