Сумуємо за Героєм: У боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

Про це повідомляє меа Новомосковська Сергій Резник.
Андрій був старшим солдатом, водієм 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Він загинув у боях з окупантами за незалежність України.
«Своє молоде життя наш захисник віддав за близьких, за свій народ, за Україну. Сильний, сміливий, життєлюбний, освічений, добрий… Так згадують Андрія, не в змозі усвідомити і прийняти звістку про його загибель», – пише Сергій Резник.
У Героя залишилася дружина та діти.
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