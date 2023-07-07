Сумуємо за Героєм: У боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

У жорстоких боях проти окупантів загинув Андрій Загаєвський з Новомосковська.

Про це повідомляє меа Новомосковська Сергій Резник.

Андрій був старшим солдатом, водієм 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Він загинув у боях з окупантами за незалежність України.

«Своє молоде життя наш захисник віддав за близьких, за свій народ, за Україну. Сильний, сміливий, життєлюбний, освічений, добрий… Так згадують Андрія, не в змозі усвідомити і прийняти звістку про його загибель», – пише Сергій Резник.

У Героя залишилася дружина та діти.

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