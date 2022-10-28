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  • Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Сьогодні 21:15
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Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.

Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Сьогодні ви зробили пост про батончик Eat me. Ця ситуація сталася зі мною та моєю подругою , яка опинилась в лікарні через це . Я хочу його доповнити , щоб додати огласки ситуації , тому що на цей час виробник досі не вибачився, а навпаки заперечує свою причасність .

Коли подруга почала їсти батончик , то нажаль один з осколків вона проковтнула . Не одразу, але вона відчула біль та вирішила поїхати до лікарні та перевірити усе гаразд чи ні. Лікарі зробили огляд та рентген і виявили уламок (3 мм).
Наразі подруга знаходиться у стаціонарі під оглядом лікарем, – написала подруга постраждалої.

Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

 

Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Читайте також:

Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 ммУкраїнська Новости Днепра про Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 ммРусский

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