Сумне продовження історіїї з батончиком: дівчина проковтнула уламок у 3 мм

Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.

Сьогодні ви зробили пост про батончик Eat me. Ця ситуація сталася зі мною та моєю подругою , яка опинилась в лікарні через це . Я хочу його доповнити , щоб додати огласки ситуації , тому що на цей час виробник досі не вибачився, а навпаки заперечує свою причасність .

Коли подруга почала їсти батончик , то нажаль один з осколків вона проковтнула . Не одразу, але вона відчула біль та вирішила поїхати до лікарні та перевірити усе гаразд чи ні. Лікарі зробили огляд та рентген і виявили уламок (3 мм).

Наразі подруга знаходиться у стаціонарі під оглядом лікарем, – написала подруга постраждалої.