Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч

У Кривому Розі в 2023 році з'явилося на світ понад тисячі малюків.

У Криворізькій міськраді розповіли, якими рідкісними іменами називали новонароджених у місті. Так, з початку року в Кривому Розі з’явилося на світ 1119 малюків. Вибір імені дитини – право батьків. Творчість українців проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів, – зауважили посадовці. Для новонароджених дівчаток обрали імена: Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валія, Муна, Аюна, Іуліанія, Сафіє, Мануна, Наріна, Менуха-Рахель. Хлопчикам дали такі імена: Тит, Амір, Аділє, Кай, Данай, Ніл, Одін, Десмонд, Алан, Фаддей, Аділь, Леві, Авель, Домінік, Тихон-Леон. У той же час, у центрі “Віза” зареєстрували 33 немовлят, яким вигадали більш звичні для нас імена: Богдан, Федір, Микола, Єгор, Данило, Марк, Михайло, Максим, Олександр, Поліна, Мілана, Валерія, Марина.

У міськраді також зауважили, що з початку року на Дніпропетровщині народилося 4675 немовлят.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі за квітень народилося понад півтисячі малюків.

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