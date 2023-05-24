Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч

Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч

Сьогодні 13:36
просмотров

У Кривому Розі в 2023 році з'явилося на світ понад тисячі малюків.

Новости Днепра про Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогоріч

У Криворізькій міськраді розповіли, якими рідкісними іменами називали новонароджених у місті. Так, з початку року в Кривому Розі з’явилося на світ 1119 малюків. 

Вибір імені дитини – право батьків. Творчість українців проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів, – зауважили посадовці. 

Для новонароджених дівчаток обрали імена: Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валія, Муна, Аюна, Іуліанія, Сафіє, Мануна, Наріна, Менуха-Рахель.

Хлопчикам дали такі імена: Тит, Амір, Аділє, Кай, Данай, Ніл, Одін, Десмонд, Алан, Фаддей, Аділь, Леві, Авель, Домінік, Тихон-Леон.

У той же час, у центрі “Віза” зареєстрували 33 немовлят, яким вигадали більш звичні для нас імена: Богдан, Федір, Микола, Єгор, Данило, Марк, Михайло, Максим, Олександр, Поліна, Мілана, Валерія, Марина.

У міськраді також зауважили, що з початку року на Дніпропетровщині народилося 4675 немовлят.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі за квітень народилося понад півтисячі малюків. 

Читайте також:

Новости Днепра про Сумайя, Теона, Кай та Авель: рідкісні імена, якими називали дітей в Кривому Розі цьогорічУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі

    23 травня на трасі неподалік села Булахівка поліцейські затримали 35-річну…

    У Дніпрі на вулиці Спогадів Citroen врізався в дерево та зніс паркан: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:32
    У Дніпрі на вулиці Спогадів Citroen врізався в дерево та зніс паркан: коментар поліції

    Будьте обережні за кермом!

    У Кам’янському на ходу загорівся Daewoo Lanos: 6 рятувальників гасили вогонь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Кам’янському на ходу загорівся Daewoo Lanos: 6 рятувальників гасили вогонь

    Сьогодні зранку у Кам'янському на проспекті Василя Стуса загорівся легковий…

    На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:17
    На Дніпропетровщині жінка випала з 5-поверху та вижила

    На Криворіжжі 46-річна жінка випала з вікна на 5-му поверсі.

    Наверх