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Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхилення

Сьогодні 19:18
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Річки на Дніпропетровщині досі є небезпечними для відпочинку.

Новости Днепра про Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхилення

За минулий тиждень з 12 по 18 серпня на Дніпропетровщині перевірили якість води в річках та озерах. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Лабораторії з водних об’єктів на території області в межах пляжів провели 53 досліджень води водоймищ на мікробіологічні показники, з них 8 (15,1%) нестандартних:

  • в річці Дніпро в межах міста Дніпро;
  • в річці Дніпро в Кам’янському;
  • в Кам’янському водосховищі на річці Дніпро в межах Верхньодніпровську;
  • в річці Самара в Новомосковську.

На фізико-хімічні показники проведено 75 дослідження води водоймищ, з яких 10 (13,3%) не відповідали нормативам за показниками на сухий залишок, хлориди, ХСК, сульфати у воді:

  • річки Вовча в межах Павлограда;
  • БСК-5, ХСК в Кам’янському водосховищі на річці Дніпро в межах Верхньодніпровська.

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Новости Днепра про Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхиленняУкраїнська

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