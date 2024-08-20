Сульфати та хлориди: в яких річках Дніпропетровщини знайшли відхилення

За минулий тиждень з 12 по 18 серпня на Дніпропетровщині перевірили якість води в річках та озерах. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Лабораторії з водних об’єктів на території області в межах пляжів провели 53 досліджень води водоймищ на мікробіологічні показники, з них 8 (15,1%) нестандартних:
На фізико-хімічні показники проведено 75 дослідження води водоймищ, з яких 10 (13,3%) не відповідали нормативам за показниками на сухий залишок, хлориди, ХСК, сульфати у воді:
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