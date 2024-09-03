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Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балка

Сьогодні 15:06
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Селище Сухачівка у Дніпрі з одного боку виходить до річки, а з іншого – оточене балкою та лісом. Першими поселенцями території вважаються козаки, а незвичайна назва походить від імені засновника поселення.

Новости Днепра про Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балка

Журналісти dnepr.info дізналися історію походження Сухачівки та пов’язані з цим легенди.

Як у своїх роботах зазначав історик Дмитро Яворницький, на цій території першим поселенцем був козак-чумак Іван Сохач. Поруч із собою він поселив своїх родичів та знайомих із міст Сороки та Кобеляки, а після 1775 року до них приєдналася частина бойових товаришів Сохача із Запорізької Січі.

Після того, як на правому березі вирішили заснувати Катеринослав, а жителів слободи Половиці, яка знаходилась у центрі міста, вигнали з їхніх будинків частину людей прийшла на хутір до Сохача та оселилася на території. Сюди було також перенесено стару церкву Казанської Божої Матері з Половиці.

З появою залізниці селище «оживилося», тут з’явилися нові робочі місця, переїжджали люди. Сто років тому у Сухачівці було майже 500 дворів, 2,5 тис осіб населення, олійниця, кілька млинів, кузня. У 1938 році Сухачівка набула статусу селища міського типу.

З-поміж визначних місць – Сухачівка. Вони так і називаються. Це цілий лабіринт із лататтям, чагарниками очерету та осоки.

Новости Днепра про Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балка

Ще одна визначна пам’ятка – Біла балка. Це величезний комплекс пагорбів, де є ліс, а з підземних джерел тече кілька річечок. Її протяжність становить майже 7 км, а перепади між висотами та низинами пагорбів становлять до 40 метрів. Балка є одним із найкрасивіших куточків природи у Дніпрі. Особливістю балки є великі білі пагорби. Це скелі із білого граніту.

Новости Днепра про Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балка

У верхній частині балки б’ють джерела, є невеликі озера. Раніше в балці були тварини, але через урбанізацію вони пішли. Балку ще називають «Безпꞌятою». Згідно з місцевою легендою, чорт надумав створити творіння, яке б знищувало божих створінь і придумало вовка. А після – сам став його жертвою, у момент, коли чорт «оживляв» вовка, той відкусив йому п’яту. Також місцеві легенди говорять про те, що в балці був перевертень – тут жив козак-одинак, що перетворювався ночами на вовка.

фото: О. Ярошенко

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Новости Днепра про Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балкаУкраїнська Новости Днепра про Сухачівка у Дніпрі: звідки пішла назва, унікальні плавні та містична балкаРусский

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