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  • Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчини

Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчини

Сьогодні 20:05
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Обвинувальний акт скерували до суду.

Новости Днепра про Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчини

Кіровоградською прокуратурою направлено обвинувальний акт до суду щодо поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельне ДТП. У результаті аварії загинули три неповнолітні дівчини.  

Смертельна автотроща сталася 25 червня цього року на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Як встановило слідство, сержант райвідділу поліції, який на власній автівці Mercedes-Benz перевозив випускників у нетверезому стані, скоїв смертельне ДТП. Нині завершено досудове розслідування справи.

Через аварію загинули троє неповнолітніх дівчат. Ще троє підлітків, а також повнолітня особа отримали травми різного ступеня тяжкості. Обвинувачений знаходиться під вартою, також його звільнено зі служби.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду. Працівнику поліції інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Судитимуть поліцейського, який скоїв ДТП на трасі з Кривого Рогу, де загинули три дівчиниУкраїнська

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