Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинку

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який ґвалтував неповнолітніх.

До суду відправили справу дніпрянина, якого підозрюють в сексуальному насильстві над малолітніми.

Як з’ясували слідчі, чоловік жив у одній квартирі зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли мама дівчинки була на роботі, обвинувачений ґвалтував дитину. Це продовжувалося протягом тривалого часу.

Дніпрянин також вчинив розпусні дії щодо 8-річної подружки дівчинки, яка прийшла в гості до родини. Після цього дитина розповіла про це своїм батькам, які викликали поліцію.

За результатами слідчих заходів і допиту дівчаток із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Читайте також:

Українська

Автор: