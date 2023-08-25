Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинку

До суду відправили справу дніпрянина, якого підозрюють в сексуальному насильстві над малолітніми.
Як з’ясували слідчі, чоловік жив у одній квартирі зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли мама дівчинки була на роботі, обвинувачений ґвалтував дитину. Це продовжувалося протягом тривалого часу.
Дніпрянин також вчинив розпусні дії щодо 8-річної подружки дівчинки, яка прийшла в гості до родини. Після цього дитина розповіла про це своїм батькам, які викликали поліцію.
За результатами слідчих заходів і допиту дівчаток із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.
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