Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинку

Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинку

Сьогодні 13:27
просмотров

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який ґвалтував неповнолітніх.

Новости Днепра про Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинку

До суду відправили справу дніпрянина, якого підозрюють в сексуальному насильстві над малолітніми. 

Як з’ясували слідчі, чоловік жив у одній квартирі зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли мама дівчинки була на роботі, обвинувачений ґвалтував дитину. Це продовжувалося протягом тривалого часу. 

Дніпрянин також вчинив розпусні дії щодо 8-річної подружки дівчинки, яка прийшла в гості до родини. Після цього дитина розповіла про це своїм батькам, які викликали поліцію.

За результатами слідчих заходів і допиту дівчаток із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали  слідчі СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. 

Читайте також:

Новости Днепра про Судитимуть мешканця Дніпра, який систематично ґвалтував 7-річну дівчинкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

ТОП-5 українських акторів родом із Дніпра: хто вони і в яких фільмах їх можна побачити
Новини Дніпра
Сьогодні 13:13
ТОП-5 українських акторів родом із Дніпра: хто вони і в яких фільмах їх можна побачити

До повномасштабного вторгнення в Україні знімалася велика кількість серіалів та…

Стало відомо, коли запрацює автовокзал у Дніпрі, який постраждав від ракетного удару
Новини Дніпра
Сьогодні 12:32
Стало відомо, коли запрацює автовокзал у Дніпрі, який постраждав від ракетного удару

У Дніпрі відновили роботу автовокзалу, який 24 серпня постраждав від…

На Рівненщині мати втопила у кар’єрі двох своїх синів: загиблим було 6 та 7 років
новини України
Сьогодні 12:28
На Рівненщині мати втопила у кар’єрі двох своїх синів: загиблим було 6 та 7 років

Жахлива подія сталася 23 серпня у Вараському районі Рівненської області.

У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності
Новини Дніпра
Сьогодні 12:01
У Дніпрі на День Незалежності побили рекорд року з народжуваності

У Дніпрі зафіксували черговий рекордний бейбі-бум.

Наверх