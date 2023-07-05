Суддя з Черкащини вважає загибель людей в Дніпрі під час ракетних атак “супутніми втратами війни”

Про це повідомили в СБУ.
Суддя Звенигородського районного суду на Черкащині заперечувала воєнні злочини РФ. На записах розмов, які опублікувала СБУ, посадовиця висловилася про удар по будинку в Дніпрі. Вона вважає, що росіяни економлять снаряди, тому запускають дешеві не високоточні ракети, які не долітають до цілей. А загибель людей під час теракту 14 січня вона назвала “супутніми втратами війни”.
Під час розмови суддя заперечувала й інші злочини РФ, арґументуючи свою думку тим, що окупантам не вигідно бити по цивільним об’єктам.
Росіянам н**уй не потрібні ваші діти, – висловилася суддя в розмові з подругою.
Крім цього, посадовиця не приховує свою проросійську позицію. Суддя підтримує окупацію Криму та Мелітополя. Вона вихваляла запровадження на окупованих територіях російського законодавства.
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