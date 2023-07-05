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  • Суддя з Черкащини вважає загибель людей в Дніпрі під час ракетних атак “супутніми втратами війни”

Суддя з Черкащини вважає загибель людей в Дніпрі під час ракетних атак “супутніми втратами війни”

Вчора 12:51
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Суддя з Черкащини вважає, що росіяни спеціально не цілилися в будинок в Дніпрі 14 січня, а загибель людей це "супутні втрати війни",

Новости Днепра про Суддя з Черкащини вважає загибель людей в Дніпрі під час ракетних атак

Про це повідомили в СБУ. 

Суддя Звенигородського районного суду на Черкащині заперечувала воєнні злочини РФ. На записах розмов, які опублікувала СБУ, посадовиця висловилася про удар по будинку в Дніпрі. Вона вважає, що росіяни економлять снаряди, тому запускають дешеві не високоточні ракети, які не долітають до цілей. А загибель людей під час теракту 14 січня вона назвала “супутніми втратами війни”.

Під час розмови суддя заперечувала й інші злочини РФ, арґументуючи свою думку тим, що окупантам не вигідно бити по цивільним об’єктам.

Росіянам н**уй не потрібні ваші діти, – висловилася суддя в розмові з подругою.

Крім цього, посадовиця не приховує свою проросійську позицію. Суддя підтримує окупацію Криму та Мелітополя. Вона вихваляла запровадження на окупованих територіях російського законодавства. 

Що цікаво, жінка раніше була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відправили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.
 
Суддя планувала вийти на пенсію, щоб переїхати до Криму. Водночас вона сподівалася довічно отримувати пенсійні виплати з українського бюджету. 
 
Під час обшуків у судді знайшли рублі, долари, мобільні телефони та комп’ютерну техніку та інші докази. Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою.
 
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна
 
Послухати розмову судді можна на відео. 
 

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