Суд відправив Ступку, який влаштував ДТП у Києві, під нічний домашній арешт

4 квітня близько 23:00 український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі Києва.

Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Чоловік, який перебував у цьому авто, був госпіталізований.

Правоохоронці оголосили актору підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Сьогодні стало відомо, що суд відправив Ступку під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 червня включно, – розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП.

Крім того, суд зобов’язав підозрюваного не відлучатися з місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи в суд за першим викликом; повідомляти слідчого про зміну місця проживання, реєстрації, роботи чи засобів зв’язку; не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого; здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Зазначається, що після звільнення у залі Шевченківського суду Ступка попросив вибачення та пообіцяв допомагати потерпілому усім, чим зможе.

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