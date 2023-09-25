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  • Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченого

Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченого

Сьогодні 15:57
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25 вересня Київський апеляційний суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу для Ігоря Коломойського, якого підозрюють у відмиванні коштів та шахрайстві.

Новости Днепра про Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченого

Підтримати Коломойського прийшли колишній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, ведучі 1+1 – Наталія Мосейчук, Юрій Горбунов, Алла Мазур та нардеп Олександр Дубінський.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Пізніше Наталя Мосейчук заявила, що згодна взяти Коломойського на поруки, бо він нікуди втікати не збирається. Також вона заявила, що бізнесмен не “здав” у 13-14 роках Дніпропетровщину та Харківщину і нібито підтримував Україну на початку вторгнення. 

Крім Мосейчук, на поруки Коломойського готові взяти інші представники 1+1, головний раввин Дніпра Камінецький та позапартійний депутат Якименко.

Сам же Коломойський на засіданні зазначив, що чекає на “справедливість” від суду та запевнив, що його тримають “у нормальних умовах”. 

Нагадаємо, суму застави для Коломойського раніше збільшили до 3,8 млрд гривень. Йому висунули відразу три підозри. СБУ, БЕБ і Офіс генпрокурора вважають бізнесмена винним у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Новости Днепра про Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченого

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Новости Днепра про Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченогоУкраїнська Новости Днепра про Суд у справі Ігоря Коломойського: хто прийшов підтримати обвинуваченогоРусский

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