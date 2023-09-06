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Суд переніс розгляд скарги Коломойського: нова дата та чи сидітиме він у СІЗО

Сьогодні 12:25
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Апеляційний суд переніс розгляд скарги адвокатів Ігоря Коломойського.
Новости Днепра про Суд переніс розгляд скарги Коломойського: нова дата та чи сидітиме він у СІЗО

фото: Укрінформ

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на арешт олігарха Ігоря Коломойського з можливістю внесення застави на 25 вересня. Про це повідомляє Укрінформ. 

Під час засідання, яке тривало декілька хвилин, голова колегії суддів Віктор Глиняний зазначив, що ще не надійшли матеріали справи з Шевченківського райсуду столиці. Саме тому скаргу сьогодні розглянути не зможуть. 

Адвокати обвинуваченого протестували проти перенесення, адже відтак Коломойський має просидіти у СІЗО до 25 вересня. Вони зазначили, що обвинувачений не вноситиме заставу, бо вважає її необґрунтованою.

Що передувало

2 вересня, СБУ навідалася до Ігоря Коломойського, щоб вручити йому підозру за кількома статтями. Зокрема, бізнесмена, який тісно пов’язаний з Дніпром, підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві. 

За даними правоохоронців, за сім років з 2013 по 2020, Коломойський легалізував пів мільярда гривень незаконно отриманих грошей. На думку прокурорів, для цього він використав інфраструктуру підконтрольних йому банківських установ.

На суді одіозному бізнесмену обирали запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва хоче посадити Коломойського під варту на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави у 509 мільйонів гривень. Цікаво, що ця сума майже дорівнює тій, яку підозрюваний “відмив” за сім років. 

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Новости Днепра про Суд переніс розгляд скарги Коломойського: нова дата та чи сидітиме він у СІЗОУкраїнська

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